『Harley-Davidson MA-1ジャケット 赤黒【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 15時 40分に出品され04月22日 15時 40分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在433件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの魅力】

ハーレーダビッドソンは、バイク文化を象徴するブランドであり、そのアイテムはスタイルと耐久性を兼ね備えています。



【デザインの特徴】

このジャケットは、赤と黒のコントラストが際立ち、フロントには大きなロゴ刺繍、バックには星のデザインが施されています。バイクライディングだけでなく、カジュアルなスタイルにも最適です。



【スタイルと機能性】

MA-1スタイルのデザインは、風を防ぎ、快適さを提供します。バイクに乗る際にも、日常使いにも適した一着です。



着丈 60cm

袖丈 55cm

肩幅 45cm





- ブランド: Harley-Davidson

- 色: 赤

- デザイン: フロントにロゴ刺繍

- デザイン: バックにロゴと星の刺繍

- スタイル: MA-1・フライトジャケット



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ハーレーダビッドソン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Harley-Davidson

MA-1ジャケット

赤黒