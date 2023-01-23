『yardsale ジップアップパーカー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 03時 31分に出品され03月09日 03時 31分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在544件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 yardsale取扱店で直接購入した商品です。

購入後2,3回ほどしか着用しておらず、商品の状態はとても良いものとなっています。

購入を希望される方は値段交渉対応しますのでお申し付けください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ yardsale

ジップアップパーカー