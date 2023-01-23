『アボガド6 『ほつれ』額縁ポスター 直筆サイン入り【お歳暮】』はヤフオクでから03月31日 06時 38分に出品され03月31日 06時 38分に終了予定です。即決価格は26,000円に設定されています。現在383件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 アボガド6

作品名 「ほつれ」

額装ポスター（直筆サイン付）



2023年にアボガド6さんのアートギャラリー「慧眼」にて、現地抽選にて当選し購入したお品物です。



飾る場所がないので、出品しました。

中身確認のため一度開封しております。

傷汚れなどはごさいません。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>絵画 商品の状態: 新品、未使用