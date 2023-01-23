『グリュエンCal.335スパイダー金張り腕時計メンズ手巻き50年代アンティーク【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 00時 19分に出品され03月27日 00時 19分に終了予定です。即決価格は36,916円に設定されています。現在300件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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＜状態・傷など＞

時計は快調に元気に動いています。



１日の誤差：−約2分～3分（測定値）。

アンティーク品のため姿勢差や着用時の状況により変化しますので、あくまでも参考としてご理解ください。



風防には細かい傷があります。



ベルトは使用感があります。



＜サイズ等＞

ブランド：GRUEN グリュエン

機能：時計

ムーブメント：Cal.335 手巻き

ケース・裏蓋：10KGF 金張り

サイズ

リューズ含む：約31mm （幅）× 約40mm（ラグ先端～ラグ先端）

ラグ幅：17mm

腕周り：約15.5cm～19cm



※アンティーク時計は男性用でも比較的小さいため、サイズ等を確認のうえご購入ください。



1950年代のグリュエンべリシン21Cal.335 スパイダー10K金張り手巻き 腕時計のご紹介です。

グリュエンスパイダーは希少モデルで人気があり入手困難な時計です。

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◎アンティーク時計、修理について



・アンティーク時計の修理はアンティーク時計専門店やインターネットの修理店さんにご相談することをおすすめしますが、ご相談いただければ修理店の紹介やお預かりしての修理など出来る限りのお手伝いをさせていただきます。



・初期不良、輸送中の破損等のについても責任をもって対応いたします。



・商品の色は撮影機器やパソコン、スマホなどの環境により異なる場合があります。



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♥他にもセイコー、グリュエン、エルジン、ブローバ、ハミルトン、ロンジン、ルクルト、ゼニス、シチズン、カシオなど多数出品しています。是非ご覧下さい。



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バンド...レザー系

文字盤の色...ブラック系

ムーブメント...手巻き

付属品...付属品全てなし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ グリュエンCal.335スパイダー金張り腕時計メンズ手巻き50年代アンティーク