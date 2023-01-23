『アナロジコ（analogico）トートリュックS【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 15時 23分に出品され03月29日 15時 23分に終了予定です。即決価格は12,400円に設定されています。現在231件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アナロジコさんのトートリュックSです。

リュック、肩掛けになります。

1ヶ月くらい使用、革は全体的にシボがなくツルツルしています。



私事により利用機会が減ってしまいましたので出品致します。

どなたか大切にしてくださる方へお譲りできればと思います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ アナロジコ（analogico）トートリュックS