『11AW ストーンアイランド スポーツウェア アーカイブ パーカー ブラウン L【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 10時 36分に出品され03月10日 10時 36分に終了予定です。即決価格は10,665円に設定されています。現在709件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品です。



●アイテム

11AW ストーンアイランド スポーツウェア パーカー ブラウン archive STONE ISLAND アーカイブ ガーメント ヴィンテージ



●サイズ

Lサイズ（相当）

肩幅44.5cm

身幅54.5cm

袖丈66cm

着丈70cm

※多少の誤差はご了承下さい

平置き実寸。

着画はお断りいたします。



●状態

使用感ありますが、まだまだたくさん着て頂けます。

※神経質な方やアーカイブ品に理解のない方はご遠慮下さい。



●カラー

ブラウン



●素材

コットン



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ストーンアイランド

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 11AW

ストーンアイランド

スポーツウェア

アーカイブ

パーカー

ブラウン

L