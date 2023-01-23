『JRA認定オーストリッチ ハンドバッグ 定価16万【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月16日 05時 38分に出品され04月16日 05時 38分に終了予定です。即決価格は19,500円に設定されています。現在929件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー...カーキグリーン



JRA公認

オーストリッチバック



サイズ 横下29.横上27.縦23マチ13 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ JRA認定オーストリッチ

ハンドバッグ

定価16万