『極希少 ロエベ ショルダーバッグ スエード レザー 総柄 タッセル アナグラム【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 18時 51分に出品され03月05日 18時 51分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在124件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

Loewe ロエベ

Caza Cordban Collection Suede lether bag

カザ コードバン コレクション セビリア

ショルダーバッグ ワンショルダー 肩掛け 斜めがけ サコッシュ メッセンジャーバッグ レザー 革 スエード スウェード 緑 グリーン くるみボタン 編み込み リーフ 文様 総柄 ステッチ アナグラム ゴールド フリンジ 金具 エンボス加工 ロゴ刻印 型押し タッセル ヴィンテージ ビンテージ vintage 希少 レア どんぐり





○付属品

本体





○仕様

メイン×1 内ポケット×1



○サイズ（相当）

タテ：18cm

ヨコ：23cm

マチ：8cm

ショルダー：127cm（調節可）

平置き実寸。

着画はお断りいたします。





○状態

ヴィンテージ品としては大きなダメージや大きな汚れなどはなく、状態良いと思います(^^) 色合い・総柄のためご使用時には目立ちません。まだまだ末長くお使い頂ける物となっております♪



※vintage品ということをご理解下さい。

※状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認をお願い致します。

分からないことがありましたら、お気軽にご連絡下さい。





○カラー

緑 グリーン

茶 ブラック

黄 イエロー





○素材

レザー 革

スエード スウェード





〇購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品です。





○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

※あくまでもused品になります。小さなキズやスレなどあります完璧を求められる方はご遠慮ください。

＊写真の写り方により、風合いや色合いが異なる場合がございます… 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ロエベ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 極希少 ロエベ ショルダーバッグ スエード レザー 総柄 タッセル アナグラム