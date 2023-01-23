『【極美品】エンポリオアルマーニ ジレ ベスト ブラック イタリア製 M【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月10日 18時 49分に出品され03月10日 18時 49分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在34件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【極美品】エンポリオアルマーニ ジレ ベスト ブラック イタリア製 M



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⬜︎ブランド EMPORIO ARMANI



通勤、ドライブ、買い物、デート、合コン、飲み会、おでかけ、などで活躍します✨



◯状態

傷や汚れも少なく極美品です✨



◯サイズ M相当



着丈約 60cm

身幅約 48cm

肩幅約 30cm



◯カラー

ブラック



◯素材

触った感じ綿





◼️購入先

大手リュースショップ



最後まで見ていただきまして、ありがとうございます♪

お客様に喜んでいただけますように、出来る限り綺麗な状態にさせていただきますので、ご安心して、ご購入検討お願いします！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: エンポリオアルマーニ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【極美品】エンポリオアルマーニ ジレ ベスト ブラック イタリア製 M