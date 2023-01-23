『GUCCI グッチ GG ショルダーバッグ キャンバス レザー ロゴ ブラウン【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 03時 23分に出品され04月01日 03時 23分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在905件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご閲覧頂きありがとうございます(^^)

以下、商品詳細になります^ ^

即購入OKです！



○アイテム

ブランド：GUCCI グッチ



○仕様

柄・デザイン：

GG柄 GG ショルダーバッグ ワンショルダー ビジネス

BAG bag バック カバン 鞄 かばん ロゴプレート 総柄

ロゴ型押し シルバー金具 斜め掛け クロスボディ

ビンテージ ヴィンテージ 男女兼用 メンズ レディース

開閉：マグネット

内側：ファスナー付ポケット×1

型番：90656 001364



○サイズ

縦：約18.5cm

横：約34cm

マチ：約9cm

ショルダー紐：約96〜103cm



平置き実寸。素人採寸の為、参考程度にお願いします。

申し訳ございませんが、着画はお断りいたします。



○カラー

ブラウン ダークブラウン



○素材

キャンバス レザー



○状態

角擦れ、キャンバス部分の擦れがございますが、全体的に目立った汚れ、ベタつきなくまだまだご使用頂けます！

あくまで中古なので写真をご確認頂き、ご理解の上ご購入ご検討ください。

届いたらすぐにご使用頂けます！



○配送

簡易包装にてコンパクトにして発送致します。

極力丁寧に包装致しますが、発送後のシワについてはご容赦ください。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。その際は必ずご連絡致します。



○付属品

なし



○入手元

当アカウントの商品はすべて以下から入手した物です

ブランド真贋鑑定済みショップ・古物市場・個人買取



○ご注意点

USED品のため、汚れ、シミ、傷、使用感などについて見落とし、説明不足等がある場合がございます。

あくまで素人個人同士ですので、神経質な方、古着にご理解ない方、新品なみを求める方等、中古取引の認識の無い方はご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ GUCCI

グッチ

GG

ショルダーバッグ

キャンバス

レザー

ロゴ

ブラウン