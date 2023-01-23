『FURLAショルダーバッグ グレー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月17日 16時 10分に出品され04月17日 16時 10分に終了予定です。即決価格は12,155円に設定されています。現在706件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 サイズ感がちょうどいい

フルラのバッグです。

パーティなどにおすすめです。



素材···本革





横17㎝高さ12.5cmマチ7.5cm

定価約50000円 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フルラ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ FURLAショルダーバッグ

グレー