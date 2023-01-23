『SEKKEI MX-sling【お歳暮】』はヤフオクでから03月16日 20時 54分に出品され03月16日 20時 54分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在353件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 SEKKEI シリーズのMX-sling ブラックです。

9月に購入、サイズ感が思っていたものとちがく、購入後に一度も使わずしまっていました。



是非ご検討ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ SEKKEI



MX-sling