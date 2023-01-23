『90s ハーレーダビッドソン パープルフレイム パーカー ファイヤーパターン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 20時 22分に出品され04月08日 20時 22分に終了予定です。即決価格は13,065円に設定されています。現在502件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 90s Harley-Davidson ハーレーダビッドソン パープルフレイム パーカー ファイヤーパターン



人気沸騰中のファイヤーパターン



Leeボディの生地も墨黒にフェードしていてかなり雰囲気も抜群で胸元にあるパープルフレイムのパターンはあまり見られずロンTでは見かけると思いますがスウェットパーカーはかなり珍しいと思います。



綺麗な状態のものよりもこういう一点物を探す方が難しいと思います。



©️1998コピーライト





サイズ表記L

着丈69cm

身幅58cm

肩幅59cm

袖丈57cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ハーレーダビッドソン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 90s

ハーレーダビッドソン

パープルフレイム

パーカー

ファイヤーパターン