『アンテプリマ ミディアム スクエア シルバー ハンド ショルダー ワイヤーバッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月08日 23時 14分に出品され03月08日 23時 14分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在606件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【状態】

ワイヤーに張りがあり伸びもなく美品です。

金具には細かな小傷がございます。

内タグのmade in Chinaが取れております。

写真にて状態のご確認を宜しくお願いいたします。



【カラー】

シルバー



【サイズ】(cm)

縦約20

横約23

ハンドルのみ約10.5

※多少の誤差にはご了承ください。



【商品説明】

ブランド：ANTEPRIMA アンテプリマ



光の角度により乱反射するきらめきが、星屑を散りばめたような上品な輝きを放ちます。

ワイヤーバッグならではのしなやかな伸縮で、お荷物の量や中身によってフレキシブルにフォルムが変化し、いつでも持つ人に合わせた表情を見せてくれます。

普段使いからブライダルやパーティーまで幅広いシーンでお使いいただけます。



ミニアトゥーラよりもやや大きめの作りになっているため、程よく容量もあり使い勝手がいいかと思います。

また、ひとつひとつを手編みで仕立てたワイヤーバッグになりますので、一つひとつ個性がございます。



※チェーンは付属致しません。

チェーンをご希望の方は社外品の新品を同梱させていただきますので、ご希望の方はご購入後にお声掛け下さい。

編み目を2～3目ほどすくい、バッグ本体に直接取り付けてお使いください。



※ワイヤーの色味は写真を必ずご確認ください。ワイヤーの色味が異なるなどに関する返品は、ご購入者様に送料をご負担していただきます。予めよろしくお願いいたします。



【発送について】

ゆうゆうメルカリ便のポスト投函にて発送予定です。ご希望の発送方法がございましたらご購入後にお声掛けください。



【入手先】

真贋・鑑定を行なっている古物市場にて、購入いたしました。



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#Ruuのクローゼットアンテプリマ

#Ruuのクローゼット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アンテプリマ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ アンテプリマ

ミディアム

スクエア

シルバー

ハンド

ショルダー

ワイヤーバッグ