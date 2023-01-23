『油彩画 人物画 ヌード【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 10時 04分に出品され03月27日 10時 04分に終了予定です。即決価格は12,929円に設定されています。現在935件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【アートの特徴】

この油彩画は、人物画として特に魅力的です。モデルの表情やポーズが生き生きとしており、観る者を引き込む力があります。



- アートタイプ: 人物画

- 技法: 油彩

- テーマ: ヌード





額縁が破損したため取り除いております

ご了承ください



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>絵画 商品の状態: 目立った傷や汚れなし