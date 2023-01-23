『Vintage デザイン レザーバッグ 古着【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月02日 04時 22分に出品され04月02日 04時 22分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在32件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆概要

カラー：ベージュ

素材：レザーろ

カテゴリー：バッグ



◆サイズ

横：約37cm

縦：約19cm



こちら、Vintageのデザインバッグになります。



デザイン性の高さと、サイズ感が非常にかっこいいアイテムです。



古着はもちろん、モード系のアイテムとの相性は抜群です。



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【取り扱いアイテム】

レザージャケット ナイロンジャケット ブルゾン デニムジャケット ムートンジャケット ジャージ トラックジャケット フーディ パーカー スウェット トレーナー ジャケット デニム デニムジャケット ネルシャツ シャツ スイングトップ コーチジャケット マウンテンパーカー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: キココスタディノフ

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