『Vintage デザイン レザーバッグ 古着【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月02日 04時 22分に出品され04月02日 04時 22分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在32件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>バッグ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|キココスタディノフ
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落札価格8970円
32 入札履歴
終了
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