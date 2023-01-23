『RUSSELL ATHLETIC 無地スウェットUSA製【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 07時 32分に出品され03月29日 07時 32分に終了予定です。即決価格は9,359円に設定されています。現在467件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 貴重なグレーボディでUSA製で状態もとても良いです。



着丈 61

袖丈 52

身幅 57

肩幅 57



※一度プロフィールの説明書きを拝見してみて

ください。



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カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ RUSSELL

ATHLETIC

無地スウェットUSA製