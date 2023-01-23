『adidas トラックジャケット セレソンブラジルカラー 刺繍ロゴ Sサイズ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 16時 31分に出品され03月26日 16時 31分に終了予定です。即決価格は7,098円に設定されています。現在38件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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⚫︎サイズ：表記S 肩幅ラグラン 身幅49cm 着丈61cm 裄丈85cm

⚫︎カラー：グリーン系チャコール（Web上ではチャコールと表記されていますが、濃いグリーンのような色合いに見えます）

⚫︎素材：ポリエステル100%

⚫︎生産国：フィリピン Made in Philippines



☆☆☆ブラジルをモチーフにしたセレソンカラーのリブ襟＆トレフォイルロゴ、豪華なエンブレムワッペンがポイントです。さらにサッカーボール「タンゴ」を全面にプリントしています。

発売当時、アディダスSHOPや一部の限定店でしか入荷しない貴重な一品です。☆

TJ2-15



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♪古着のため使用感がございますが、まだまだご使用頂けると思います。

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※トラブルを未然に防ぐため購入前にプロフィールをご確認ください！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: アディダスオリジナルス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ adidas

トラックジャケット

セレソンブラジルカラー

刺繍ロゴ

Sサイズ