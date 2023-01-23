『エムズグレイシー 後ろフリルパーカージャケット新品【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月12日 21時 37分に出品され03月12日 21時 37分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在135件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 昨年エムズグレイシーで人気だったシリーズのパーカーになります。

しっかりした素材なので、ジャケットのように寒くなってきた時期の羽織として重宝しますよ。

お色も青み系ピンクなので、派手になり過ぎずおすすめです♡



試着のみですが、ダクを紛失したためお付けできません。ご了承いただける方に。



サイズ40



※家族に喫煙者がいます。匂いに敏感な方は、ご遠慮くださいませ。また、購入後のクレームもご遠慮くださいませ。





スーパービューティ ギャラリービスコンティ エムズグレイシー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: エムズグレイシー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ エムズグレイシー 後ろフリルパーカージャケット新品