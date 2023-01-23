『N.HOOLYWOOD x INVINCIBLE × New Balance【2024年最新】 』はヤフオクでから03月05日 10時 28分に出品され03月05日 10時 28分に終了予定です。即決価格は22,338円に設定されています。現在435件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 N.HOOLYWOOD x

INVINCIBLE × New Balance 1906U/Z



27.5センチ

メインカラー···グレー



SERVICE × INVINCIBLE × New Balance >



2015年のコラボレーションを皮切りに数々の名品を生み出してきた「N.HOOLYWOOD x New Balance」。



2020年には、台湾発のセレクトショップ＜INVINCIBLE＞とチームアップしたトリプルコラボレーションを始動。



今季は、ニューバランスのブランド創業年を冠し2009年に発売したハイパフォーマンスランニングシューズ 「1906」のアッパーに高い衝撃吸収性と反撥性を誇るハイスペックソールにアップデートを加えた「1906R」から更に新しくアッパーデザインをアップデートした「1906U」をモデルに採用。



強い存在感と安定を表ず“GRAY TITAN”と名付けられた本作は、調和の取れたアーストーンのカラーパレットを用いながらN.HOOLYWOOD TPESの視点から配色し、異素材を巧みに組み合わせて完成した特別な一足です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 27.5cm ブランド: ニューバランス

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ N.HOOLYWOOD

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