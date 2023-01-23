『★新品タグ付き★COACH(コーチ)★トートバッグ ペブルレザー 付属品あり♪【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 15時 40分に出品され03月22日 15時 40分に終了予定です。即決価格は16,560円に設定されています。現在274件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 〜値下げ不可〜





ご覧いただきましてありがとうございます♪♪♪



コーチより新作バッグを入荷しました！

コーチグラフィックが遊び心を添えるキアバッグ。

ナチュラルペブルレザーを合わせた、マチ幅が広いトートです。

A4サイズや13インチノートパソコンまで収納できる広々としたスペースが魅力。

内側には細かな必需品の収納に便利なジップポケット付き。

長めのハンドルは肩に掛けやすく、ハンズフリースタイルに便利です。

使い勝手の良いアイテムはご自分用にはもちろん、プレゼントとしてもオススメのアイテムです。





●ブランド名

COACH（コーチ）



●商品名

キア トート・カラーブロック



●状態

新品、タグ付き



●品番

CE734 B4/M2



●カラー

ブラス／ブラック マルチ



●素材

ナチュラル ペブル レザー



●サイズ

【W】 約30.5cm

【H】 約29.0cm

【D】 約14.0cm



※A4サイズ、13インチノートパソコンまで収納可能



●重量

約650g



●仕様

【開閉様式】 スナップ開閉

【内側】 ジップ ポケット

【外側】 －



●定価

49,500円(税込)



●付属品

タグ、保存袋(布袋)、ショップ袋(紙袋)



●購入先

国内コーチ正規店



カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ★新品タグ付き★COACH(コーチ)★トートバッグ

ペブルレザー

付属品あり♪