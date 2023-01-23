『★新品タグ付き★COACH(コーチ)★トートバッグ ペブルレザー 付属品あり♪【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 15時 40分に出品され03月22日 15時 40分に終了予定です。即決価格は16,560円に設定されています。現在274件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|コーチ
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¥ 8190
エルベシャプリエ 舟形ショルダーポーチ✳︎
¥ 9425
CELINE セリーヌ スターボール ハンドバッグ レザー レディース
¥ 23460
M.U.L. スタッドトートM リザード型押し 新品未使用
¥ 25398
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¥ 26000
美品 158 コーチ ショルダーバッグ シグネチャー キャンバス レザー 黒
¥ 9828
落札価格16560円
274 入札履歴
終了
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