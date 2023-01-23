『色鉛筆画 じゃがりこ(原画)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 22時 24分に出品され03月25日 22時 24分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在210件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 総フォロワー数35万人超え色鉛筆画家のARIAです。

TikTok9.6万人、X19万人、インスタ5.9万人



今回じゃがりこの立体画を出品致します。

私のお気に入りの1枚で今回特別に出品する事になりました。



#イラスト

#アート

#色鉛筆画 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>絵画 商品の状態: 新品、未使用