『エルメス HERMES 紳士 カーディガン メンズ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月16日 07時 19分に出品され03月16日 07時 19分に終了予定です。即決価格は26,520円に設定されています。現在598件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 素材···ウール100%

季節感···冬

エルメス

肩幅···52cm

身幅···55cm

袖丈···58cm

着丈···64cm

30万円以上で購入

二回使用

クリーニング済み

黒に近い

濃いチャコールグレー

美品 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ エルメス HERMES

紳士 カーディガン メンズ