『Thug Club T Shirts Size2【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 13時 15分に出品され04月27日 13時 15分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在735件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Thug Club サイズ2 半袖 Tシャツ

サイズがあまり合わないので出品します。

ほぼ着用してないです。

写真のタグは失くしてしまいました。。。ご了承ください。



着丈 72

肩幅 51

胸囲 114 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Thug

Club

T

Shirts

Size2