『【新品】ナイキ オフホワイト ゲームシャツ L NIKE off-white【お歳暮】』はヤフオクでから04月06日 09時 17分に出品され04月06日 09時 17分に終了予定です。即決価格は12,490円に設定されています。現在836件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【新品】ナイキ オフホワイト ゲームシャツ L

NIKE off-white





○サイズ

肩幅 59cm

身幅 61cm

着丈 71cm

※あくまで素人の計測ですので多少の誤差はあります。







新品未使用です。

ペット飼育と喫煙はありません。

商品の状態は写真でご確認ください。写真に写っているものが全てになります。

気になる点があれば気軽にご連絡ください☺︎



他にも色違い、サイズ違い、レアものなど多数出品しています。

発送方法や気になる点、同梱など相談いただければできる範囲で対応しますので気軽にメッセージ下さい(^^)





カラー···ブルー



袖丈···長袖

211609471 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【新品】ナイキ オフホワイト ゲームシャツ L



NIKE

off-white