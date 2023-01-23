『adidas archive vintage leather jacket【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月10日 04時 38分に出品され05月10日 04時 38分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在606件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆商品説明◆

adidas 三本ライン入り レザージャケット！！adidasにしては珍しいかなり希少なモデルてます！



※状態はかなり良いです★



※古着ですので完璧をお求めの方は購入ご遠慮下さい！



■サイズ

表記：L

実寸：約 (着丈 65 身幅 54 肩幅 48 袖丈 64 )cm



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