『美品★laifen Swift ヘアドライヤー ホワイト ノズル付き★【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月31日 12時 39分に出品され03月31日 12時 39分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在601件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 laifen Swift ヘアドライヤー

ノズル 箱付き



数回使用しましたが

他のドライヤーを購入したので使用しない為

お譲りいたします。



動作確認済み、問題なし

箱内一部仕切りの紙破損あり

中古品であることをご理解の上で

お願いします。定価26900円



トラブル防止するために発送後の商品は

返品、キャンセルは致しかねます。



- ブランド: laifen Swift

- 色: ホワイト

- タイプ: ヘアドライヤー

- 付属品: 箱

- デザイン: ハンドヘルド型

- 素材: プラスチック 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>美容家電>>>ヘアドライヤー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし