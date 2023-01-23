『☆Apple Thunderbolt Display MC914J/A【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 06時 41分に出品され04月06日 06時 41分に終了予定です。即決価格は16,192円に設定されています。現在671件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■メーカー： アップル



■型番： MC914J/A(A1407)



■スクリーンサイズ : 27 inches (diagonal viewable)



■付属品: 本体、ケーブル&コネクタ

動作確認済みです。

ケーブルは特に皮膜破れなどもないです。



状態は写真でご確認をお願いします。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ディスプレイ・モニター>>>ディスプレイ・モニター本体 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: アップル