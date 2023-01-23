『グッチ アビー ハンドバッグ ショルダーバッグ 268637 GUCCI【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 16時 02分に出品され03月11日 16時 02分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在188件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 [ブランド]グッチ（GUCCI）

ワンショルダーバッグ ショルダーバッグ ハンドバッグ

[型番]268637

[対象]レディース

[カラー] ブラウン

[ライン]アビー

[素材]レザー

[サイズ]W約22~29cm x H約20cm x D約4cm

ハンドル高さ：約17.5cm

開閉式：ファスナー

内側：ファスナーポケット x 1、オープンポケット x 1

[付属品]保存袋

[状態・コンディション]

やや使用感ございますが、基本的に目立った傷汚れなく、まだまだお使い頂けます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ グッチ

アビー

ハンドバッグ

ショルダーバッグ

268637



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