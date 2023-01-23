『BALLY バリー ビジネスバッグ ブリーフケース 本革【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 00時 57分に出品され03月26日 00時 57分に終了予定です。即決価格は9,749円に設定されています。現在304件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BALLY バリー ビジネスバッグ ブリーフケース



■ブランド: BALLY バリー



■ BALLYらしい上質な革と造りで、一目で高級なバッグだと分かるデザインです。背面にキャリーループが装着されています。



■サイズ:

横-約38センチ

縦-約30.4センチ

マチ-約8.5センチ

（平置き実寸です。誤差はご容赦下さい）



■カラー: 明るいキャメルのような、落ち着いたイエローのような、キャメルとイエローの真ん中のような色合いです。 現物に近い色味になるように、iPhoneで調整しましたので、画像でご判断ください。ただ端末画面による色味の差異はご了承ください。



■状態: 私の主観では、目立った傷や汚れはない部類だと思います。ただ、持ち手の部分に使用による傷やスレが、鞄底の部分に角スレなどがあります。こちらも画像をご確認ください。内側は綺麗です。



■付属品:ショルダーストラップはありません。鞄本体のみです。



■あくまで自宅保管品で中古品とご理解頂き、写真を確認の上、ご購入お願いいたします。



素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: バリー

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ BALLY

バリー

ビジネスバッグ

ブリーフケース

本革