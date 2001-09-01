『OLD GAP オールドギャップ ダウジャケット コート ファー 2way【2024年最新】 』はヤフオクでから04月20日 06時 26分に出品され04月20日 06時 26分に終了予定です。即決価格は7,254円に設定されています。現在0件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 OLD GAP オールドギャップ のフードファーダウンコートになります。



ファーは取り外し可能



カラー ブラック



サイズ S







肩幅 45cm

袖丈 61cm

身幅 53cm

着丈 85cm



素材 ダウン 75%

フェザー25%



購入元 大手リユース販売店



＊お花ハンガー等は付属いたしません



類似品多数出品中。複数セットで購入の場合には送料分値引き。

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＊2001-9



カラー···ブラック



素材(詰め物)···ダウン,フェザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ギャップ

カテゴリ ファッション

メンズ

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GAP

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2way