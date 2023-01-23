『ビーズ バック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 17時 26分に出品され03月29日 17時 26分に終了予定です。即決価格は10,124円に設定されています。現在620件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆ ビーズ 花柄 ハンドバッグ ビーズ刺繍 レディース ブランド ファッション バック Vintage OLD レトロバック 和装 パーティーバック



● ヴィンテージ 品になります。

目立ったダメージもなくビーズの状態も含め綺麗なお品物になります。

和装、洋装両方にあいます。

是非、ご検討下さいませ。



【サイズ約縦×横】

縦約20㎝×横最大約25㎝

持ち手約37㎝(金具含む)



内側：オープンポケット×2



【付属品】無し



【素材】ビーズ



【カラー】ホワイト系



【コンディション】外[SA]



『コンディションの目安』



[NR]…未使用品（新品・新古品含む）※展示・保管等で色焼け、小傷等ができてしまった物もございます。

[S]…美品(使用はしているが数回程度で使用感が少ないもの。)

[A]…小・中の傷や汚れのみられる中古品だが、コンディションの良い商品。

[B]…小・中の傷や汚れなどが見受けられる使用感のある品。

[C]…使用感や傷・劣化などが目立つ品。

※なお、【SA】・【AB】等のランク表記は、 上記に記載しています各ランクの中間程度のコンディションと御理解下さい。



取り扱い商品はお客様からお譲り頂いたUSED商品が主になりますので、微細な状態にこだわるお客様はご注文をお控え下さいますようお願い致します。



カラー...レッド



カラー...ピンク



カラー...ホワイト



カラー...グリーン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ビーズ

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