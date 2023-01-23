『JPGOODBUY公式アカウント05様専用 FREEDOM フリーダム レザージ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月23日 21時 36分に出品され04月23日 21時 36分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在504件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 FREEDOM フリーダム の レザージャケット 革ジャン です！全体的にエイジングされた状態になります！仕様に支障が出るような大きな汚れやダメージはありません！まだまだ愛用していただけます！



表記サイズ:42



着丈68cm

肩幅52cm

身幅58cm

袖丈61cm



Schott ショット AVIREX アヴィレックス エアロレザー BUCO ライダース シングル ダブル 襟付き フライトジャケット A2

OOH2116501124 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: フリーダム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ JPGOODBUY公式アカウント05様専用 FREEDOM

フリーダム

レザージ