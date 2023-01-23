『MARGESHERWOOD ホーボー ショルダー ラテ クリンクル【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月31日 15時 40分に出品され03月31日 15時 40分に終了予定です。即決価格は8,564円に設定されています。現在982件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 HOBO SHOULDER latte crinkle

マーシャーウッドホーボーショルダー

カラー ラテクリンクル



肩にもかけられる大きいサイズです。ミニではありません。

2〜3度持ち出しましたが美品です。ソウルのフラッグシップで購入しました。（領収書は個人情報が載ってるので商品ではありません。）



いきなり購入OK、値下げ不可

値下げコメントには対応致しませんので、ご了承ください。



素人保管のため、神経質なかたはご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: マージシャーウッド

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ MARGESHERWOOD

ホーボー

ショルダー

ラテ

クリンクル