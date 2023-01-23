『値下げ ルイヴィトン ショルダーバッグ 並行輸入【お歳暮】』はヤフオクでから03月08日 23時 14分に出品され03月08日 23時 14分に終了予定です。即決価格は12,349円に設定されています。現在203件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 値下げしました。



ご覧いただきありがとうございます。

以前フリマで並行輸入品のものを購入しました。

【注意事項】

※こちらは並行輸入品となります。

トラブル防止の為、並行輸入品について

ご理解頂けない方、国内正規品にこだわる方、

完璧な状態を求めている方、神経質な方、

少しでも不安な方はご購入をお控えください。

国内での修理は対象外となります。



以前同じものを国内で購入したものを所有していたのですが、手放して後悔をしていて、こちらを購入したのですが、モノは良いと思います。



全ての事をご理解いただいた方のみ

ご購入お願い致します。



目立つ汚れなどはないですが、角に写らないくらいのスレが少しあります。



人気のヴィバシテです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

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