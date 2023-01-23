『00sカーハート デトロイトジャケット【お歳暮】』はヤフオクでから04月06日 01時 09分に出品され04月06日 01時 09分に終了予定です。即決価格は8,667円に設定されています。現在842件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カーハートのデトロイトジャケットです。

去年の年始に購入しました。



製造年は2004年3月

タグには「RN# 14806」と記載されているので本物です。



即購入可能です！



気になることがあれば、気軽にコメントしてください！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 3XL(4L) ブランド: カーハート

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 00sカーハート

デトロイトジャケット