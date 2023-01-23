『クリスチャンルブタン スニーカー メンズ 41 26【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月18日 02時 51分に出品され03月18日 02時 51分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在328件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 5年前くらいに伊勢丹で購入しました。

100%本物です。

中古品で10回くらい履きました。

特に目立った傷もなく綺麗です。

箱なし。現物

サイズは26になります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 26cm ブランド: クリスチャンルブタン カラー: ブラック系

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ クリスチャンルブタン

スニーカー

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41

26