『MICALLE MICALLE リアルファー付きフード ボア コート【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 15時 51分に出品され03月19日 15時 51分に終了予定です。即決価格は11,440円に設定されています。現在323件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 MICALLE MICALLEのボアコート♪

とても素敵なオシャレカジュアルなコートです♡



内側のボアがとても柔らかくとても暖かいです



このまま薄手のインナーでも十分暖かいですが、

セーターなどのインナーを着るとものすごく暖かいですよ(^^)





カジュアルな装いから綺麗めまで、幅広く着られて

オーバーサイズのオシャレで暖かいコートです

素材は、ツルンとした光沢感が有る生地なので

汚れも付きにくいと思います♡











♦︎身巾 約65cm



♦︎着丈 襟元から約65cm



♦︎袖丈 襟元から約67cm(肩幅含む)



♦︎ファー部分のみ取外し可能



♦︎フードは毛足が長く柔らかなラクーンを使用









※状態は目立つ様な汚れやキズなどは無いと思いますが、8枚目写真で一部の右袖口の部分の紐の内側が取れておりますが、9枚目写真の様に紐を中に納めて頂きますと、取れております紐が分かりにくいです。

ですので、袖口の調整は出来ませんのでご理解下さいます様お願い致します





その他は、まだまだ充分に着て頂ける綺麗なお商品で御座います



発送は、折り畳んでの発送となります



ご理解頂ける方のご購入をお願い致します(^^)











着丈···ミドル



フード···ファー部分のみ（取外し可）



季節感···冬



季節感···冬,秋



季節感···冬



素材(表地)···ナイロン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ミカーレミカーレ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ MICALLE

MICALLE



リアルファー付きフード ボア コート