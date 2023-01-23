『★極美品★ ルイヴィトン オンザゴー PM ショルダー M45779【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 12時 43分に出品され03月03日 12時 43分に終了予定です。即決価格は103,928円に設定されています。現在697件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。

即購入OKです(^^♪）



短時間数回のほど使用しましたが、大切に使用していたため美品です。



ほぼ新品同様のお品です。



かなりの美品ですので、お値打ちになると思います。



確実に本物ですので、ご安心ください



自宅保管ですのでご理解頂ける方にお譲り致します。



◆中古となりますためご理解いただける方の購入をお願いいたします。



◆型番：M45779



◆付属品:箱、保存袋。



◆サイズ ：25 X 19 X 11.5cm



あくまでも自宅保管ですので、ご理解いただける方のみご購入お願いします。

高額商品ですので、お受け取り、到着後の確認、評価は速やかにお願いいたします。



ブランド品に関しては正規品しか購入、出品しておりません、ブランド直営店や正規店で購入したもの。出品商品は全て真贋鑑定済の正規品ですので、安心してお買い上げください。

あくまで中古品ですので、ご理解いただける方のみご購入下さい。

神経質な方の購入はご遠慮ください。



ほとんど使用感の無い極美品の商品です。

良いお取引となります様に、迅速丁寧を心がけて参ります❣️



傷はほとんどありません，中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。

ご希望あれば値下げも考えております。

トラブル、返品等防ぐ為にご質問は必ずご購入の前にして頂き以上ご理解に上ご検討お願いいたします。

自宅保管品である事にご理解の上ご検討下さいませ…。

ご購入をご希望の方はプロフィールをご一読下さい。

気になる事がございましたらお気軽にご質問下さい。



1968年にルイ・ヴィトンが発表した「サック・プラ」から着想を得た「オンザゴー PM」。モノグラム・アンプラント レザーをアップデートし、モノグラム・ジャイアント パターンをバイカラーのエンボス加工で施して仕立てました。「オンザゴー」を再解釈したバッグは、コンパクトでありながら、iPad Miniなどの必需品がしっかりと入る収納力が魅力です。関節式のトップハンドルと取外し & 調節可能なストラップで、さまざまな持ち方をお楽しみいただけます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

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M45779