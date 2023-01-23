『大人気✨PORTER LIFT リフト ショルダーバッグ ネイビー 2way【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月12日 20時 41分に出品され04月12日 20時 41分に終了予定です。即決価格は7,316円に設定されています。現在834件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただき、ありがとうございます。

○アイテム

大人気、PORTERのリフトシリーズのショルダーバッグとなります。

光沢のあるオリジナルのナイロン生地が特徴的で、カジュアルでもフォーマルでも使えるのでおすすめです。

コンパクトでシンプルなデザインなので、ユニセックスで使って頂けます。

※リサイクルショップにて鑑定済みの正規品を購入しております。



○サイズ

タテ 15cm

ヨコ 24cm

マチ 3.5cm

※多少の誤差はご了承ください。

※平置き実寸。



○状態

目立った傷や汚れはございません。

底面の革部分に薄いキズがありますが、ほぼご利用には問題ないかと思います。

詳細は、写真にてご確認下さい。

※あくまでも中古品であるということをご理解のうえ、ご購入をお願いいたします。



○カラー

ネイビー 青



○ブランド

吉田カバン

PORTER

ポーター



○素材

ナイロン レザー



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

ゆうパケットポストで配送可能な場合には、ゆうパケットポストにて郵送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。





ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 大人気✨PORTER

LIFT

リフト

ショルダーバッグ

ネイビー

2way