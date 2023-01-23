『ASUS モニター 本体 VG248QG 動作品【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 19時 05分に出品され03月24日 19時 05分に終了予定です。即決価格は10,075円に設定されています。現在119件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。

ASUS モニター 本体 VG248QG 動作品 です。2022年製。



外観、モニターにはキズは無く美品です。



以下メーカーサイトより引用

ASUS VG248QG ゲーミングモニター – 24.5インチ, 0.5ms*応答速度,165Hz リフレッシュレート, G-sync compatible, Adaptive-Sync対応

リフレッシュレート165Hzの高速駆動とAdaptive-Sync(FreeSync™) 機能を搭載し、カクつきやチラつきのないスムーズなゲーム画面を実現できます。

G-sync compatibleとして認定されており、デフォルトでVRR（可変リフレッシュレート）を有効にすることで、シームレスでティアリングのないゲーム体験を提供

0.5ms*の高速応答速度とモーションブラーやティアリングを除去できるASUS独自の「Extreme Low Motion Blur」を搭載

入力遅延を極限まで抑えるGameFast入力技術を搭載

ゲームをより快適に楽しめるGamePlusホットキーとゲーム画面を最適化するGameVisual機能を搭載

TÜV Rheinland認証を取得したブルーライト軽減機能とフリッカーフリー技術を搭載することで快適な視聴体験を提供

PlayStation®5 対応 : HDMIポート接続/1080p@120Hzリフレッシュレートでの動作確認済み。



価格交渉はコメントからお願いします。いくらで買いたいで買ってもらった事が一度もありませんので無視します。

また、思わせぶりなコメントも無視します。

本当に欲しい方のみコメントからお願い致します。コメントに返信無視もやめて下さい。



初めての方、本人確認をしていない方はご遠慮下さい。初めての方で購入希望の方は必ず先にコメントを下さい。

すり替え防止の為ノークレーム、ノーリターン厳守でお願い致します。

コンビニ支払いの方は必ず支払い期日をお知らせ下さい。

受取評価評価をしない方も多くなっています。

メルカリのルールを厳守して下さい。



宜しくお願い致します。



モニタータイプ···ゲーミングモニター



サイズ···24～29.9インチ



形状···ワイド



表面処理···ノングレア(非光沢)



リフレッシュレート···144～239.9Hz 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ディスプレイ・モニター>>>ディスプレイ・モニター本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エイスース