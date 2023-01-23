『極美品✨GRANDMA MAMA DAUGHTER ロングプリッツワンピース【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 04時 22分に出品され03月05日 04時 22分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在450件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【極美品洗濯済み】

【完売品】



✨他にもたくさん可愛い洋服ワンピース等出品中！！



★商品名



GRANDMA MAMA DAUGHTER グランマママドーター コットン ボートネック ロングワンピース 7分丈 プリッツ



パティ 二次会 結婚式 入学入園

上品 エレガンス



★カラー

ネイビー



素材

コットン 100%



★状態



全体的目立ったキズ汚れはなく綺麗です！



★サイズ 0 (SからM相当)



肩幅 約38cm

袖丈 約42cm

身幅 約90cm

総丈 約108cm

ウエスト約87cm





【素人の採寸で少し前後差はご了承下さい。】





※購入元※

全国数店舗~数百店舗展開している

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）





★発送

1、2日で発送致します！



※注意事項

古着になりますが、商品状態について予めご考慮の上、ご不安な点はコメントください。



※古着でございますが、どこかに見落とし、記載漏れのダメージもあり得ますので、ご理解のない方は、ご購入をお控えくださいね。



※厚みのある服は圧縮してから発送する場合がございます。発送の際畳みシワ等はご了承下さいませ。



※光加減等により写真と実物少し異なる場合もございます。

※返品対応はしておりません。









柄···無地 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: グランマママドーター

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ 極美品✨GRANDMA

MAMA

DAUGHTER

ロングプリッツワンピース