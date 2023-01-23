『23区 ワンピース サイズ38【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月30日 20時 49分に出品され03月30日 20時 49分に終了予定です。即決価格は5,599,999円に設定されています。現在360件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ38

七分袖

腰の辺にゴムのシャーリングがあって着やすいデザインです。

着用した時の形が綺麗です。

中古品の為、ご理解頂ける方にご購入頂けると嬉しいです。

折りたたんで梱包させて頂きます。

ご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ニジュウサンク

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ 23区 ワンピース サイズ38