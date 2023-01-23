『【美品】CANADAGOOSE カナダグース ロングダウン A24@2【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 20時 13分に出品され03月09日 20時 13分に終了予定です。即決価格は26,956円に設定されています。現在40件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ✅即購入大歓迎✅



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●サイズ：タグ表記 SPサイズ

●肩幅：38cm

●身幅：47cm

●着丈：82cm

●袖丈：66cm

●色：カーキ、ブラウン系

●品質：ナイロン、ダウン

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。



■確認事項

・丁寧対応・迅速発送を心掛けております。

・メンズorレディース、サイズ表記は正確ではありません。実寸と写真で御判断ください。



●状態：

汚れ、ほつれなど基本ございませんが稀に見落としで細かい物があるかもしれません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。



●その他、注意事項：

細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

トラブル防止の為疑問点ございましたらお気軽にご相談ください！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【美品】CANADAGOOSE

カナダグース ロングダウン

A24@2