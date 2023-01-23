『ユニクロ +J MA-1 ダウンジャケット オリーブ フライトジャケット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 18時 22分に出品され03月30日 18時 22分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在454件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 UNIQLO プラスJ オリーブ フライトジャケット





サイズ XXL

・肩幅 肩～肩 62

・身幅 脇下～脇下 74

・着丈 襟～裾 73

・袖丈 肩～袖 65

・サイズ 表示 XXL

・素材 ナイロン、ダウン、フェザー

・カラー オリーブ 画像参照、





素人採寸に付き誤差はご了承下さい。





こちらユニクロ プラスJ UNIQLO x +J MA-1ダウンジャケット ミリタリージャケットです。







保管時の軽小シワが部分的にありますが全体的に使用感自体は少ない良い状態の美品で綺麗な一着です。



特に支障あるような汚れやダメージはありませんので今後も問題なく普通に活用して頂けます。





人気のMA-1をジルサンダーらしくスタイリッシュにアレンジしたハイブリッドダウン限定モデル



ゆったりしたルーズフィット、幅広、ボックスシルエットのオーバーサイズ、ビッグシルエット



裏地キルティング、デザインに支障ない程度のダウン量豊富で高い防寒保温性を確保



希少ビッグサイズXXL



ユニクロ プラスJ ダウンジャケット

ユニクロ ダウンジャケット

ユニクロ ジルサンダー

＋ジェイ

ジルサンダー ma-1

MA-1ダウンジャケット

大きい

ジャンパー

ブルゾン

ミリタリージャケット

ボンバージャケット

ボマージャケット



カラー···カーキ/オリーブ



人気モデル···MA-1



0003 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: ユニクロ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ユニクロ

+J



MA-1

ダウンジャケット

オリーブ

フライトジャケット