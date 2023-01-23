『JOURNAL STANDARD LASKA 850HT フードダウン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 17時 04分に出品され03月21日 17時 04分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在861件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※値下げ不可



カラー ブラック

サイズ XL

着丈 75cm 肩幅 50cm 身幅 62cm 袖丈 67cm

サイズはおおよそになります



美品(袖先にスレあり)





カラー...ブラック

素材(詰め物)...ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ジャーナルスタンダード

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ JOURNAL

STANDARD

LASKA

850HT

フードダウン