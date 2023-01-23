『ショット数40905回!!■極上品■ NIKON ニコン D850 ボディ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 01時 30分に出品され04月22日 01時 30分に終了予定です。即決価格は114,800円に設定されています。現在960件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品説明



★外観

使用に伴う多少のスレがある程度で全体的に状態が非常に良い商品です。

詳細は画像にてご確認お願い致します。



★機能面・操作

当方およびカメラ専門店にてコンディションチェックを済ませております。

各部動作良好で安心してご使用いただける商品です。



★付属品

画像に掲載しているものがすべてになります。

中古品のためメーカー保証書は付属しておりません。



★発送について

基本的に2～3日中に発送を行いますが、時期によっては期日内に発送を行えないことがございます。

ご了承ください。



最後までご覧いただき、まことにありがとうございます。

お客さまに安心して気持ちよくお取引いただけますように、丁寧な対応をこころがけております。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>デジタルカメラ 商品の状態: やや傷や汚れあり