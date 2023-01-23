『theory レザージャケット 濃茶 ダークブラウン M タグ付き未使用品【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 23時 24分に出品され04月08日 23時 24分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在342件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



柔らかい羊革。メッシュの裏地付き。Lサイズ相当です。定価126,000円



■サイズ：M

着丈：67

身幅：52

肩幅：42

袖丈：63

※cm表記

※素人寸法のため多少の誤差はご容赦ください。



■状態

新品未使用タグ付きです♪



#ななせshopFU 37 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: セオリー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ theory

レザージャケット

濃茶

ダークブラウン

M

タグ付き未使用品