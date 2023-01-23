『KATO 鉄道模型 10-395 583系特急形寝台電車 基本セット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 13時 09分に出品され03月27日 13時 09分に終了予定です。即決価格は8,667円に設定されています。現在761件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>模型・プラモデル>>>鉄道模型
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|ブランド:
|カトー
TOMIX 東海道新幹線 N700S 16両フルセット
¥ 14720
ブロードウェイ リミテッド ATSF 4ー8ー4 3751 045
¥ 17550
加工品 TOMIX 117系0番台 岡山E-05編成タイプ
¥ 10179
TOMIX JR 485系特急電車(Do32編成・復活国鉄色)5両セット
¥ 11700
カツミ Ｃ５７ 蒸気機関車
¥ 15000
マイクロエース A-0592 国鉄キハ91系 冷改車 急行きそ 改良品 8両
¥ 9165
完成品 真鍮製 銚子電鉄 16番 デキ 3 電気機関車 ツートン仕様
¥ 40480
希少品 C57 蒸気機関車 1/50 オオタキ 鉄道模型 プラモデル
¥ 12474
KATO E233系0番台 精密加工 五日市線 青梅線 中央線 室内灯付き
¥ 10500
【新品未使用】kato トワイライトエクスプレス 11両
¥ 21930
KATO 10-353 352 181系
¥ 7410
Tomix 98676, 98677 北斗星1号、2号セット
¥ 11500
鉄道模型 ジオラマ
¥ 14256
【訳アリ12両セット】KATO 223系2000番台 + 225系100番台
¥ 10842
TOMIX 92844 183系 485系 特急 北近畿
¥ 10555
marklin 37941 SJ class T44 locomotive
¥ 21912
923形3000番台＜ドクターイエロー＞ 7両セット【新品,未使用品】
¥ 14000
鉄道模型 銀河鉄道999 TV版 改良品 マイクロエース 増結4両セット
¥ 30452
落札価格8667円
761 入札履歴
終了
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