『KATO 鉄道模型 10-395 583系特急形寝台電車 基本セット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 13時 09分に出品され03月27日 13時 09分に終了予定です。即決価格は8,667円に設定されています。現在761件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 使用状況 :自宅保管品

ケースから取り出していない為動作確認出来ておりません。

画像に写っているものがすべてです。

外箱に傷やスレなどがあります。

自宅保管品にご理解頂ける方、宜しくお願い致します。

※注意事項 :鉄道関連のことは素人の為、詳しい事は分かりませんので画像表記でご確認下さい。



あくまで中古品ですのでご理解頂ける方のみお願い致します。



#鉄道模型#カトー#KATO#Nゲージ 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>模型・プラモデル>>>鉄道模型 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: カトー