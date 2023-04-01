『BOSE Quiet Comfort earbuds Ⅱ ブラック 中古美品【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 15時 55分に出品され03月21日 15時 55分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在232件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 左右とケースです

替えピースは付属しません

（1番が装着されています）



傷はほとんどなく良い状態



動作問題なし



製造月日2023/4です 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし